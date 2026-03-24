Почеттино скучает по английскому футболу

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино в очередной раз признался, что тоскует по английскому футболу.

В данный момент Почеттино готовит свою сборную выступить на домашнем Чемпионате Мира. По слухам, после турнира Маурисио будет открыт к предложениям из Премьер-Лиги.



Почеттино уже неоднократно высказывался насчет своего возвращения в Премьер-Лигу, где ему довелось тренировать "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон", и сейчас аргентинский специалист сделал очередной комплимент футболу Англии.



"Я люблю эту страну, ее культуру, футбольную культуру. Для всех, кто обладает бойцовским духом и хочет соотнести себя с другими и проверить свои способности, это идеальное место. Там ты должен постоянно проявлять себя наилучшим образом", — приводит слова Почеттино BBC.