Тудор должен покинуть "Тоттенхэм" в ближайшие 48 часов

Игор Тудор Игор Тудор должен покинуть должность главного тренера "Тоттенхэма" в ближайшие 48 часов.

Тудор только 14 февраля возглавил "Тоттенхэм", с тех пор одержав единственную победу — против "Атлетико" в лишенном турнирного значения матче.

В минувший уикенд "Тоттенхэм" был разгромлен дома "Ноттингем Форест" со счетом 0:3, а Тудор узнал о смерти своего отца.

По информации Football Insider, судьба Тудора уже практически решена, и в ближайшие сутки-двое "Тоттенхэм" должен объявить о расставании с хорватским специалистом.

Взамен "Тоттенхэм" может пригласить как другого временного тренера, так и сразу назначить рулевого на постоянной основе. На первую роль претендуют Адю Хюттер и Крис Хьютон, на вторую — Роберто Де Дзерби и Робби Кин.





Автор mihajlo   

Дата 24.03.2026 17:00

Количество просмотров Просмотров: 274

  1. closer 24.03.2026 17:04 # closer
    не фортануло
    но гавно не тонет и тоттенхем не должен

Все комментарии к этой новости

