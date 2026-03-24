Тудор должен покинуть "Тоттенхэм" в ближайшие 48 часов
Игор Тудор должен покинуть должность главного тренера "Тоттенхэма" в ближайшие 48 часов.
Тудор только 14 февраля возглавил "Тоттенхэм", с тех пор одержав единственную победу — против "Атлетико" в лишенном турнирного значения матче.
В минувший уикенд "Тоттенхэм" был разгромлен дома "Ноттингем Форест" со счетом 0:3, а Тудор узнал о смерти своего отца.
По информации Football Insider, судьба Тудора уже практически решена, и в ближайшие сутки-двое "Тоттенхэм" должен объявить о расставании с хорватским специалистом.
Взамен "Тоттенхэм" может пригласить как другого временного тренера, так и сразу назначить рулевого на постоянной основе. На первую роль претендуют Адю Хюттер и Крис Хьютон, на вторую — Роберто Де Дзерби и Робби Кин.
24.03.2026 17:00
не фортануло
но гавно не тонет и тоттенхем не должен
