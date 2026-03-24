Хау сохраняет поддержку боссов "Ньюкасла"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау сохраняет поддержку руководства клуба и не рискует лишиться работы.

Хау тренирует "Ньюкасл" с ноября 2021. В течение этого времени Эдди привел "сорок" к завоеванию Кубка Лиги, а также дважды достигал Лиги Чемпионов.



Однако после домашнего поражения 1:2 от соседей из "Сандерленда" подопечные Хау обнаружили себя только на 12-м месте в Премьер-Лиге. Эдди и его игроки были освистаны "Сент-Джеймс Парк".



"Ньюкасл" проиграл шесть из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, на фоне чего появились разговоры о возможном увольнении 48-летнего англичанина.



Однако talkSPORT утверждает, что боссы "Ньюкасла" даже не помышляют о расставании с Хау. "Сороки" надеются вернуться на победный путь в матче против "Кристал Пэлас" после международного перерыва.