МЮ может попытаться переманить Луиса Энрике

"Манчестер Юнайтед" может предпринять "серьезную попытку" переманить главного тренера французского ПСЖ грядущим летом.

"Юнайтед" демонстрирует отличные результаты при своем временном тренере Майкле Кэррике и с высокой вероятностью вернется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Однако боссы "Юнайтед" по-прежнему собирается принять решение о постоянном тренере после окончания сезона и не отбрасывают другие кандидатуры, помимо Кэррика.



По информации Мигеля Дилейни, ведущего футбольного журналиста The Independent, "Юнайтед" готов попытаться переманить Энрике, а сам Луис давно хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.



В последнее время у Энрике не все гладко в ПСЖ, и ходят упорные слухи, что 55-летний испанец покинет Париж в конце сезона, когда у него будет оставаться один год по контракту.