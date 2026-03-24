МЮ может попытаться переманить Луиса Энрике

Луис Энрике "Манчестер Юнайтед" может предпринять "серьезную попытку" переманить главного тренера французского ПСЖ грядущим летом.

"Юнайтед" демонстрирует отличные результаты при своем временном тренере Майкле Кэррике и с высокой вероятностью вернется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Однако боссы "Юнайтед" по-прежнему собирается принять решение о постоянном тренере после окончания сезона и не отбрасывают другие кандидатуры, помимо Кэррика.

По информации Мигеля Дилейни, ведущего футбольного журналиста The Independent, "Юнайтед" готов попытаться переманить Энрике, а сам Луис давно хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.

В последнее время у Энрике не все гладко в ПСЖ, и ходят упорные слухи, что 55-летний испанец покинет Париж в конце сезона, когда у него будет оставаться один год по контракту.





Автор mihajlo   

Дата 24.03.2026 15:00

  1. closer 24.03.2026 15:10 # closer
    Было бы кошерно получить других тренеров а не этого старого хрыща

