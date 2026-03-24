МЮ может попытаться переманить Луиса Энрике
"Манчестер Юнайтед" может предпринять "серьезную попытку" переманить главного тренера французского ПСЖ грядущим летом.
"Юнайтед" демонстрирует отличные результаты при своем временном тренере Майкле Кэррике и с высокой вероятностью вернется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Однако боссы "Юнайтед" по-прежнему собирается принять решение о постоянном тренере после окончания сезона и не отбрасывают другие кандидатуры, помимо Кэррика.
По информации Мигеля Дилейни, ведущего футбольного журналиста The Independent, "Юнайтед" готов попытаться переманить Энрике, а сам Луис давно хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.
В последнее время у Энрике не все гладко в ПСЖ, и ходят упорные слухи, что 55-летний испанец покинет Париж в конце сезона, когда у него будет оставаться один год по контракту.
24.03.2026 15:00
Просмотров: 313
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Было бы кошерно получить других тренеров а не этого старого хрыща
(ответить)
Добавить комментарий