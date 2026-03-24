Руни высказался насчет выхода Фодена на замену в финале Кубка Лиги

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни назвал "благотворительным жестом" выход полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена на замену в финале Кубка Лиги.

В минувшее воскресенье, когда "Сити" победил "Арсенал" со счетом 0:2, Фоден вступил в игру на 90-й минуте, заменив Райана Шерки.



В последние недели Фоден проигрывал конкуренцию не только Шерки, но также Антуану Семеньо и Савиньо, лишь четырежды появившись в стартовом составе "Сити" в 13 последних матчах с учетом всех соревнований.



При этом Фоден не забивает уже 20 матчей кряду, и такой спад кажется Руни странным, особенно с учетом того, что ранее в этом сезоне 25-летний англичанин демонстрировал признаки возвращения в свою лучшую форму.



"Мне жаль парня, но не потому, что он вышел на замену в кубковом финале".



"Несколько дней назад был матч, когда он даже не появился на поле. Если бы на его месте был Макс Доуман, вы бы подумали, что выход на замену в кубковом финале — это хороший опыт. Но видеть в этой роли Фила Фодена... Его выход на замену ощущался как благотворительный жест".



"Я не знаю, что произошло, он игрок топ-уровня. Это странное ощущение, что он совершенно не попадает в основу. Кажется, там что-то произошло".



"Мне казалось, что Фоден был в хорошей форме, но внезапно он перестал получать какие-либо минуты. С эгоистичной точки зрения, он будет рад завоеванию кубка, но он бы хотел сыграть больше и повлиять на игру. Это будет тяжелое ощущение", — сообщил Руни BBC.