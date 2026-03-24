Гвардиола не думает, что финал Кубка Лиги повлияет на борьбу за титул Премьер-Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не думает, что исход финала Кубка Лиги окажет влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

И хотя "Арсенал" опережает "Сити" на девять очков в Премьер-Лиге, это преимущество выглядит хрупким, потому что "горожане" сыграли на матч меньше, а в апреле примут на своем поле лидера.



Некоторые даже считают, что победа 0:2 над "Арсеналом" в финале Кубка Лиги может дать психологическое преимущество "Сити" на остаток сезона, но Гвардиола не может с этим согласиться.



"Я бы хотел иметь девять очков отрыва в борьбе за титул Премьер-Лиги. Я не думаю, что это (результат финала) окажет влияние. Это другое соревнование, и они будут больше переживать насчет визита на "Этихад".



"Премьер-Лига в их руках. У нас есть матч в запасе, и мы играем с "Арсеналом" дома. Мы постараемся выиграть свои матчи, а там посмотрим, что случится", — цитирует Гвардиолу ESPN.