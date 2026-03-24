"Юнайтед" заинтересован в Альфонсо Дэвисе

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении левого защитника немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвиса грядущим летом.

"Юнайтед" сделал укрепление левого фланга обороны одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно, особенно в свете вероятного возвращения в Лигу Чемпионов.



Кристиан Фальк из Bild напоминает, что "Юнайтед" имеет давний интерес к Дэвису, и грядущее лето может быть подходящим моментом, чтобы заполучить Альфонсо.



В данный момент Дэвис отсутствует с очередной травмой, поэтому "Бавария" открыта к предложениям по 25-летнему игроку сборной Канады, несмотря на подписанный чуть более года назад новый долгосрочный контракт.



По слухам, еще одним вариантом, рассматриваемым "Юнайтед", является юный Майлс Льюис-Скелли из "Арсенала".



Сейчас у "Юнайтед" практически нет альтернативы Люку Шоу на позиции левого защитника. Патрик Доргу полезнее в качестве вингера, Тирелл Маласиа летом должен покинуть клуб, а Диогу Далоту и Нуссаиру Мазрауи привычнее играть на противоположном фланге.