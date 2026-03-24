"Тоттенхэм" рассматривает Келя на роль спортивного директора
"Тоттенхэм" рассматривает бывшего капитана дортмундской "Боруссии" Себастьяна Келя на роль спортивного директора.
"Тоттенхэм" до сих пор не восполнил потерю Фабио Паратичи, который после закрытия зимнего трансферного окна ушел от "шпор" в "Фиорентину".
Ранее пресса уже сообщала об интересе "Тоттенхэма" к Полу Уинстенли из "Челси" и Дуги Фридману из "Аль-Дирьи". "Шпоры" провели переговоры с обоими специалистам, но сомневаются, что смогут переманить того или другого.
В то же время Кель только в минувшее воскресенье покинул "Боруссию", отработав там спортивным директором четыре года.
Именно Кель привел в Дортмунд таких игроков, как Нико Шлоттербек, Серу Гирасси, Феликс Нмеча, Карим Адейеми и Джоб Беллингем.
По информации The Telegraph, на прошлой неделе Кель как раз побывал в Лондоне, однако в данный момент неясно, связано ли это с интересом "Тоттенхэма" к 46-летнему немцу.
24.03.2026 10:00
Просмотров: 147
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: