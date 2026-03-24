Санчо договаривается о возвращении в "Боруссию"

Вингер "Астон Виллы" Джейдон Санчо уже договаривается о своем возвращении в дортмундскую "Боруссию".

В конце сезона Санчо должен стать свободным агентом, потому что "Манчестер Юнайтед", у которого "Вилла" и арендовала Джейдона, не собирается пользоваться своей опцией по продлению истекающего контракта игрока.



По информации Sky Sport Germany, генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке лично заинтересован в возвращении Санчо и уже провел встречу с представителями Джейдона.



В статусе свободного агента Санчо не будет испытывать недостатка в предложениях, однако "Боруссия" уверена, что Джейдон желает вернуться в Дортмунд и ради этого даже готов пойти на понижение зарплаты.



В этом сезоне 25-летний англичанин сыграл 31 матч за "Виллу" во всех соревнованиях, забив один гол и отдав три результативные передачи, но в рамках Премьер-Лиги лишь восемь раз попадал в стартовый состав.