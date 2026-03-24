Клопп задумывается о возвращении к тренерской работе

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что задумывается о возвращении к тренерской работе.

Клопп освободил свое место на тренерском мостике "Ливерпуля" Арне Слоту в конце сезона 2023/24. Свое решение уйти Юрген мотивировал тем, что у него "закончилась энергия", вообще допуская, что больше не будет тренировать.



Однако после полутора лет работы директором на концерн Red Bull Клопп чувствует, что на нем равно ставить крест как на тренере.



"Я уже далеко не молодой человек, но как тренер я еще не вполне достиг своего конца. Я еще не достиг возраста ухода на пенсию. Кто знает, что случится в ближайшие годы? Но прямо сейчас у меня нет никаких планов", — сообщил Клопп на мероприятии Magenta в понедельник.



В данный момент под упомянутым Слотом все сильнее раскачивается кресло, учитывая возможное непопадание "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов. В связи с этим заговорили о возможном возвращении Юргена в мерсисайдский клуб, однако Sky Sport Germany утверждает, что особый интерес для 58-летнего немца представляют две другие работы: "Реал" и сборная Германии.