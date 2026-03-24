О'Райли предупредил "Арсенал: "Мы чуем кровь"

Герой финала Кубка Лиги Нико О'Райли заявил, что его команда "чует кровь" в чемпионской гонке Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье "Сити" одержал победу 0:2 над "Арсеналом" в финале Кубка Лиги благодаря дублю О'Райли.



О'Райли чувствует, что результат матча на "Уэмбли" стал сокрушительным ударом по "Арсеналу", который до этого тешил себя мечтами о квадрупле.



О'Райли надеется, что теперь "Арсенал" дрогнет, а "Сити" этим воспользуется и нагонит лидера Премьер-Лиги.



"Да, на 100 процентов. Запах крови никогда не уходил — мы всего его чуяли. Мы уверены в себе и знаем, на что способны".



"Им ("Арсеналу") еще предстоит приехать к нам, а это сложное место для выездов, как все убедились в этом сезоне. Поэтому мы чуем кровь, и нам нужно продолжать стараться".



"Эта победа имеет большое значение для нас, она может придать нам импульс, чтобы развить этот успех. Разумеется, это большой удар по ним — они претендовали на все трофеи", — сообщил О'Райли CBS Sports.