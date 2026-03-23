Защитник "Ньюкасла" Свен Ботман перенес операцию после перелома лицевой кости.

В минувшее воскресенье "Ньюкасл" потерпел поражение 1:2 от "Сандерленда", и это дерби было дополнительно омрачено для "сорок" потерей Ботмана.



В начале второго тайма Ботман получил бутсой по голове от нападающего "черных котов" Брайана Бробби, который позже забил победный в матче гол.



Ботман был заменен с подозрением на сотрясение, а углубленное обследование обнаружило перелом, потребовавший операции.



"Ньюкасл" не называет точные сроки отсутствия Ботмана, но выражает надежду, что 26-летний голландец еще сыграет в этом сезоне.