Троссард не поехал в сборную Бельгии из-за травмы

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард оказался очередным игроком, захворавшим во время этого международного перерыва.

Накануне Троссард вышел в стартовом составе на проигранный "Арсеналом" финал Кубка Лиги (0:2), уступив свое место на поле "Уэмбли" Габриэлю Мартинелли на 82-й минуте.



Как и француз Вильям Салиба и англичанин Эберечи Эзе, Троссард почувствовал себя недостаточно здоровым, потому не смог откликнуться на вызов в сборную Бельгии.



Помимо трех перечисленных игроков, в лазарете "Арсенала" также находятся Юрриен Тимбер, Мартин Эдегор и Микель Мерино, отмечает Sky Sports.