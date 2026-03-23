Троссард не поехал в сборную Бельгии из-за травмы

Леандро Троссард Вингер "Арсенала" Леандро Троссард оказался очередным игроком, захворавшим во время этого международного перерыва.

Накануне Троссард вышел в стартовом составе на проигранный "Арсеналом" финал Кубка Лиги (0:2), уступив свое место на поле "Уэмбли" Габриэлю Мартинелли на 82-й минуте.

Как и француз Вильям Салиба и англичанин Эберечи Эзе, Троссард почувствовал себя недостаточно здоровым, потому не смог откликнуться на вызов в сборную Бельгии.

Помимо трех перечисленных игроков, в лазарете "Арсенала" также находятся Юрриен Тимбер, Мартин Эдегор и Микель Мерино, отмечает Sky Sports.





Дата 23.03.2026 18:00

