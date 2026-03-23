Мбемо и Шешко не поехали в свои сборные

Нападающие "Манчестер Юнайтед" Бриан Мбемо и Беньямин Шешко отказались от поездов в свои сборные в этот международный перерыв, сославшись на проблемы со здоровьем.

В прошлую пятницу Мбемо и Шешко помогли "Юнайтед" вдесятером добыть очко на поле "Борнмута" (2:2).



Выйдя в стартовом составе "Юнайтед" в том матче Премьер-Лиги, на 71-й минуте Мбемо уступил свое место на поле как раз Шешко.



В этот международный перерыв оба игрока решили заняться своим здоровьем, поэтому Бриан не поможет сборной Камеруна против Австралии и Китая, а Беньямин не сыграет за сборную Словении против Венгрии и Черногории.



Sky Sports ожидает, что Мбемо и Шешко поправятся к ближайшему матчу "Юнайтед" — против "Лидса" 13 апреля.



А вот Нуссаир Мазрауи, пропустивший выезд к "Борнмуту" из-за болезни, откликнулся на вызов в сборную Марокко, которая сыграет против Эквадора и Парагвая.