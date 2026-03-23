Защитник "Арсенала" Бен Уайт вернулся в сборную Англии, что стало возможно благодаря травме Джарелла Куансы из леверкузенского "Байера".

Как и Эберечи Эзе, партнер Уайта по "Арсеналу", Куанса не смог откликнуться на вызов из сборной Англии по причине проблем со здоровьем.



Вместо двух выбывших игроков в национальную команду были приглашены Уайт и нападающий "Ньюкасла" Харви Барнс.



Примечательно, что последний раз Уайт играл за сборную Англии четыре года назад — против Кот-д'Ивуара в марте 2022.



Уайт поехал с англичанами на ЧМ-2022 в Катаре, однако из-за разлада в отношениях с тренерским штабом поставил свою международную карьеру на паузу.