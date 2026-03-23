"Челси" задумывается о покупке Робина Руфса
"Челси" задумывается о приобретении голкипера "Сандерленда" Робина Руфса.
Руфс очень уверенно проводит свой дебютный сезон за "Сандерленд", будучи купленным у НЕКа за 11.5 млн. фунтов прошлым летом.
Руфс оформил восемь "клин-шитов" в 28 матчах Премьер-Лиги, и благодаря надежной игре 23-летнего голландца "Сандерленд" практически гарантировал себе продление прописки в элите на следующий сезон.
Неудивительно, что большие клубы начали проявлять интерес к Руфсу, и журналист Алан Никсон называет "Челси" одним из претендентов на Робина.
"Сандерленд" может быть бессилен помешать уходу Руфса на повышение, потому что контракт Робина с "черными котами" содержит пункт о выкупе за 40 млн. фунтов.
Желание "Челси" укрепить последний рубеж связано с неважной игрой Роберта Санчеса, который недавно даже утратил место в стартовом составе и вернулся в основу только благодаря тому, что его конкурент Филип Йоргенсен получил травму.
23.03.2026 15:00
