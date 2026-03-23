Каррагер считает, что Артете не следовало выпускать Кепу на финал Кубка Лиги

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете не следовало использовать запасного голкипера Кепу Аррисабалагу в финале Кубка Лиги.

Защищая ворота "Арсенала" в предыдущих раундах Кубка Лиги, Кепа заслужил место в стартовом составе на финал против "Манчестер Сити".



Однако Кепа совершил роковую ошибку в матче на "Уэмбли" накануне, что обернулось поражением "канониров" со счетом 0:2.



По мнению Каррагера, Артета ошибся с выбором голкипера на финал и должен был выпустить своего первого номера Давида Райю.



"У меня есть очень четкое мнение насчет использования запасного голкипера. Мне это не нравится, но в некоторых ситуациях я могу это понять".



"Но Микель Артета ничего не должен Кепе. Он должен болельщикам "Арсенала" — должен обеспечить наилучшие шансы завоевать первый трофей за шесть лет. Они выиграли один трофей за девять лет".



"Если голкипер приходит на роль запасного, он знает это. Он может сыграть в предыдущих раундах, но когда вы добираетесь до финала, нужно использовать основного голкипера, потому что вы выиграли недостаточно трофеев и должны довести начатое до конца".



"Но Пеп в долгу перед Траффордом. На старте сезона он взял его на роль первого номера, но он оказался недостаточно хорош и тогда он купил Доннарумму. Это непросто для парня".



"Кроме того, до этого они уже четырежды выигрывали Кубок Лиги (при Гвардиоле). "Манчестер Сити" был не под таким давлением в этом финале, как "Арсенал".



"Давид Райя — не просто основной голкипер. Мы говорим о, наверное, лучшем игроке "Арсенала" в этом сезоне. Так что вы не просто заменили первого номера на запасного голкипера, вы заменили одного из своих лучших игроков, при этом не имея истории побед", — цитирует Каррагера Sky Sports.