Райт предупредил "Арсенал", что судьба титула еще не решена

Легенда "Арсенала" Ян Райт предупредил, что судьба титула Премьер-Лиги еще далеко не решена.

В данный момент "Арсенал" имеет во главе Премьер-Лиги девять очков преимущества над "Манчестер Сити", своим обидчиком по финалу Кубка Лиги.



Однако Райс указывает на то, что эта дистанция может легко сократиться до трех баллов, поэтому "канонирам" нужно быть на чеку.



"Это девять очков, но у "Манчестер Сити" есть матч в запасе, и они дома принимают "Арсенал", так что дистанция может сократиться до трех".



"Внезапно давление может резко возрасти. Не ошибитесь, эти девять очков — небольшие девять очков".



"Арсеналу" нужно заново сосредоточиться и взять себя в руки, чтобы достичь желаемого. Теперь им нужно выигрывать матчи".



"Люди говорят о том, как они выигрывают матчи: "О, это благодаря стандартам". Не имеет значения, и все знают это. В нашей ДНК выигрывать матчи, проявляя стойкость".



"Им нужно ударно провести концовку, потому что они знают, что еще ничего не решено", — сообщил Райт в эфире Sky Sports.