Каррагер призвал "Тоттенхэм" убрать Тудора

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал "Тоттенхэм" немедленно уволить Игора Тудора и пригласить другого временного тренера.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 0:3 от "Ноттингем Форест", своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



Тудор не явился на пресс-конференцию после этого матча, потому что, по слухам, у него умер отец.



По мнению Каррагера, все обстоятельства сложились таким образом, что Тудор просто не может продолжать свою работу.



"К сожалению для него, он оказался в такой ситуации в плане семьи и результатов, что, думаю, будет лучше, если "Тоттенхэм" расстанется с Тудором и возьмет другого тренера на остаток сезона", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.