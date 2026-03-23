Гвардиола: "О'Райли — лучшее приобретение сезона"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего универсала Нико О'Райли лучшим приобретением этого сезона.
Именно О'Райли решил судьбу финала Кубка Лиги против "Арсенала" накануне, забив оба гола в матче на "Уэмбли" (0:2).
По ходу сезона Гвардиола начал вынужденно использовать О'Райли в качестве левого защитника, но 21-летний англичанин также проявил себя на ряде других позиций, показав себя очень полезным игроком.
"Возможно, он является лучшим приобретением сезона. На старте сезона мы провели длинный разговор с ним, потому что мы не знали, где он хотел играть".
"Затем в силу различных причин вроде травм и сложившихся обстоятельств он начал играть левого защитника, и он произвел впечатление своей физической мощью при стандартах и в игре".
"Он может сыграть опорного полузащитника, как это было против "Ньюкасла", он может сыграть во многих ролях. На дальней третий поля он может сыграть атакующего полузащитника, который врывается в штрафную площадь, как ему это нравится", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
23.03.2026 11:00
