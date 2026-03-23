Гвардиола: "Даже я сам не поставил бы ни фунта на нашу победу"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что даже он сам не верил в победу своей команды над "Арсеналом" в финале Кубка Лиги.

Накануне Нико О'Райли своим дублем обеспечил "Сити" победу 0:2 над "Арсеналом" в финальном матче Кубка Лиги, и Гвардиола чувствует, что этот результат стал сюрпризом для многих людей.



До выезда на "Уэмбли" "Сити" дважды сыграл вничью в Премьер-Лиге, а также дважды проиграл "Реалу" в Лиге Чемпионов, поэтому Гвардиола гордится своими игроками, отреагировавшими на эти неудачи завоеванием трофея.



"Никто — даже я сам — не поставил бы и одного фунта на нашу победу сегодня. У "Арсенала" была невероятная серия, а мы не смогли победить "Ноттингем Форест" дома и "Вест Хэм" на выезде".



"Мы проиграли "Реалу" 5:1 по сумме двух матчей. Поэтому мало, действительно мало людей верили, что мы можем победить, но игроки снова это доказали. Доказали опытные игроки и особенно новички".



"Я чую, как эта команда может раскрыться. Я сказал игрокам, что мы увидим свой уровень против лучших. Для некоторых из них это был первый финал. То же самое было с нами 10 лет назад. Ты никогда не знаешь, как они поведут себя. Это был опыт. Хороший опыт, в котором они нуждались", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.