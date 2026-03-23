"Юнайтед" интересуется Льюис-Скелли

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении левого защитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли.

Этот сезон складывается крайне неудачно для Льюис-Скелли, который стремительно ворвался на сцену в прошлой кампании, сыграв тогда 39 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях.



В этой же сезоне Льюис-Скелли лишь однажды попадал в стартовый состав "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, обычно проигрывая конкуренцию на своей позиции Пьеро Инкапье и Риккардо Калафьори.



По информации TEAMtalk, ситуация 19-летнего англичанина привлекла внимание "Юнайтед", который как раз находится в поисках конкурента для Люка Шоу.



Предполагается, что сам Льюис-Скелли открыт к уходу из "Арсенала", хотя только прошлым летом заключил новый долгосрочный контракт с "канонирами".



Помимо Льюис-Скелли, на радаре у "Юнайтед" также находятся Энтони Робинсон из "Фулхэма" и Тайрик Митчелл из "Кристал Пэлас". "Красные дьяволы" отдают предпочтение игрокам с опытом выступлений в Премьер-Лиге и не спешат обращаться на зарубежный рынок.