Артета: "Нам нужно использовать этот огонь у себя в животе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что его команда правильно отреагирует на поражение в финале Кубка Лиги.

Накануне "Арсенал" потерпел поражение 0:2 от "Манчестер Сити" на "Уэмбли", лишившись возможности завоевать свой первый с 2020 года трофей.



Артета и его игроки с грустными лицами наблюдали, как соперники поднимают трофей над головой, однако Микель надеется использовать это разочарование как мотивацию.



"Мы провели восемь удивительных месяцев с этой командой. Сегодня мы испытали разочарование. Нам нужно использовать этот огонь у себя в животе на следующие два месяца, чтобы сезон получился невероятным. Это в наших руках, и мы направим эту энергию в правильное русло. Теперь же нам нужно преодолеть эту боль и это разочарование. Это нормально, и это часть футбола".



"Это очень грустно, очень сложно принять. Особенно нашим игрокам и нашим болельщикам, потому что мы знаем, как сильно это значит для них и как сильно мы этого хотим. Тот факт, что мы не смогли этого достичь, разумеется, расстраивает и оставляет дурной привкус".



"Но мы хотели проявить уважение к сопернику. Думаю, вы должны дождаться момента, когда они поднимут кубок, а дальше они отпразднуют сами".



"Каждый раз после поражения или ничьей вы должны быть готовы к возможным последствиям, и это случается, когда играешь 70 матчей за сезон. Когда-нибудь этому суждено случиться. Когда это происходит, нужно пробовать снова".



"Наша история в последнее время говорит о том, что эта команда хорошо реагировала на такие моменты, и я уверен, мы сделаем это снова", — цитирует Артету Daily Mirror.