Гвардиоле не наскучило выигрывать Кубок Лиги

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не наскучило выигрывать Кубок Лиги.

В воскресенье "Сити" одержал победу 0:2 над "Арсеналом" на "Уэмбли", а Гвардиола стал первым в истории тренером, выигравшим Кубок Лиги пять раз.



Всего этот трофей стал 19-м для Гвардиолы в "Сити", однако Хосеп был очень эмоционален после финального свистка.



"Я по-прежнему наслаждаюсь этим. Сегодня было настоящее испытание, и нам ничего не достается просто так".



"Сегодня мы увидели себя и свой уровень против лучшей команды. Мы были собой. Мы откликнулись на вызов и доказали. Такова наша натура".



"Мы не жалеем, принимая вызов, в этом и есть суть спорта. Они ("Арсенал") — пока что лучшие. Во втором тайме я не мог поверить, что мы вытворяем такое с "Арсеналом", но мы делали это".



"Здесь у нас много игроков, для которых этот опыт был первым, но это хорошо, именно в этом мы и нуждались. Это говорит нам: "Окей, мы способны на это".



"Мы все равно гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, но не являемся командой, которой должны быть. Это требует времени. Надеюсь, в следующем сезоне и в конце этого сезона мы сможем ей стать", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".