Артета не жалеет, что выпустил Кепу на финал Кубка Лиги

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не жалеет о выборе голкипера на проигранный финал Кубка Лиги (0:2).

Защищать ворота "Арсенала" в воскресном матче против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" было доверено Кепе Аррисабалаге, который играл за "канониров" и в предыдущих раундах Кубка Лиги.



Для Кепы этот финал Кубка Лиги стал третьим в карьере, и, как и два предыдущих, 31-летний испанец его проиграл.



Более того, именно после ошибки Кепы, выпустившего мяч из рук, Нико О'Райли забил свой первый гол, который в итоге так и остался решающим для "Сити".



Однако Артета считает, что Кепа заслуживал выйти на финал. Вдобавок нет гарантий, что первый номер "Арсенала" Давид Райя сыграл бы этот матч без ошибок.



"Я бы сделал это снова. Он заслуживал сыграть этот матчи, и он феноменальным образом выступал за нас. Ошибки — это часть футбола, любой может совершить их", — сообщил Артета Sky Sports.