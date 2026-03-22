Барнс заменит Эзе в сборной Англии

Полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе не сможет откликнуться на вызов из сборной Англии, поэтому его место займет нападающий "Ньюкасла" Харви Барнс.

Эзе набрал отличную форму в последние недели, однако по причине травмы Эберечи не оказалось в заявке "Арсенала" на проигранный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье (0:2).



По информации The Telegraph, теперь FA должна подтвердить, что на место Эзе будет приглашен Барнс, который недавно в очередной раз отверг возможность выступать за сборную Шотландии.



Барнс уверенно проводит этот сезон, забив 14 голов во всех соревнованиях — больше, чем его конкуренты по сборной Англии в лице Моргана Роджерса, Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Коула Палмера, Фила Фодена и Джаррода Боуэна.



Среди фланговых нападающих только Энтони Гордон, партнер Барнса по "Ньюкаслу" забил больше, но девять из его 17 голов случились с пенальти.