Барнс заменит Эзе в сборной Англии
Полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе не сможет откликнуться на вызов из сборной Англии, поэтому его место займет нападающий "Ньюкасла" Харви Барнс.
Эзе набрал отличную форму в последние недели, однако по причине травмы Эберечи не оказалось в заявке "Арсенала" на проигранный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье (0:2).
По информации The Telegraph, теперь FA должна подтвердить, что на место Эзе будет приглашен Барнс, который недавно в очередной раз отверг возможность выступать за сборную Шотландии.
Барнс уверенно проводит этот сезон, забив 14 голов во всех соревнованиях — больше, чем его конкуренты по сборной Англии в лице Моргана Роджерса, Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Коула Палмера, Фила Фодена и Джаррода Боуэна.
Среди фланговых нападающих только Энтони Гордон, партнер Барнса по "Ньюкаслу" забил больше, но девять из его 17 голов случились с пенальти.
22.03.2026 22:00
