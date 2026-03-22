Димитри Пайе завершил игровую карьеру
Бывший плеймейкер "Вест Хэма" Димитри Пайе объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.
Летом 2015 "Вест Хэм" приобрел Пайе у "Марселя" за 10.7 млн. фунтов. Димитри проявил себя креативным игроком с нестандартным мышлением, став любимчиком фанатов лондонского клуба.
Пайет провел в "Вест Хэме" только полтора сезона, забив 15 голов и отдав 22 результативные передачи в 60 матчах, после чего вернулся в "Марсель" за 25 млн. фунтов.
Помимо "Вест Хэма" и "Марселя", Пайет также поиграл за "Эксельсиор", "Нант", "Сент-Этьен", "Лилль" и "Васко да Гаму". А со сборной Франции Димитри добирался до финала Евро-2016.
22.03.2026 21:00
Когда была возможность карьерного роста, почему то предпочел вернуться В Марсель.
