Тудор не явился на пресс-конференцию после разгрома от "Форест"

Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор не явился на пресс-конференцию после поражения от "Ноттингем Форест".

В воскресенье "Тоттенхэм" был бит на своем поле "Форест" со счетом 0:3. В результате "лесники" обошли "шпор" в таблице Премьер-Лиги, сделав вылет команды Тудора еще вероятнее.



После финального свистка общаться с прессой от "Тоттенхэма" пришел Бруно Сальтор, ассистент Тудора, потому что у самого Игора возникли "обстоятельства".



"Обстоятельства личного характера, семейные обстоятельства. Я пришел сюда вместо, потому что сейчас неподходящее время для его высказываний".



"Вы могли видеть, как сильно они (игроки) сражались. Мы в сложной ситуации, и каждый знает это. В первом тайме мы были лучшей командой, и нам нужно быть стабильными в этом отношении".



"Уступая 0:1, мы хотели быть чуть агрессивнее с игроками, которые возвращаются после травм. Это сработало не так, как планировалось, но у нас было это намерение".



"Это больно, действительно больно, но фанаты поддерживали нас выдающимся образом сегодня — еще до начала матча и весь матч".



"Нам нельзя опускать руки, потому что нам не все равно. Мы переживаем за "Тоттенхэм", мы семья, и мы хотим выбраться из этой ситуации. Я на 100 процентов уверен, что мы выберемся из этой ситуации", — сообщил Сальтор Sky Sports.