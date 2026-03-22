"Тоттенхэм" разгромно проиграл "Форест"

"Тоттенхэм" сокрушительно проиграл матч против своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге, уступив дома "Ноттингем Форест" со счетом 0:3.

В стартовый состав "шпор" вернулись Кевин Дансо, Ришарлисон и Доминик Соланке.



Относительно матча Лиги Европы против "Мидтьюлланда" в минувший четверг в стартовом составе "лесников" уцелели лишь Никола Миленкович и Омари Хатчинсон.



"Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее в первом тайме, подавал угловые один за другим, но с явными моментами было туго. Заметнее всех был Матис Тель, который на 13-й минуте вошел в штрафную с левого фланга, ускользнул от Олы Айны и пробил, однако Ибраим Сангаре успел заблокировать этот удар.



"Форест" молчал впереди до последней минуты первого тайма, когда Игорь Жезус дважды пробивал после розыгрышей углового. В первом случае Гульельмо Викарио выловил мяч из под перекладины, но во втором оказался бессилен — 1:0.



До ухода на перерыв хозяева едва не сравняли счет, однако Матц Сельс перевел дальний удар Теля в перекладину.



В начале второго тайма гости имели отличную возможность укрепить свое преимущество, но Викарио отразил удар Неко Уильямса головой с отскоком от газона.



На 62-й минуте "Форест" все-таки забил свой второй гол. Морган Гиббс-Уайт с подступов к вратарской площади замкнул прострел Каллума Хадсон-Одои — 0:2.



После второго гола "Тоттенхэм" кое-как собрался, стал атаковать, но на 87-й минуте пропустил третий гол. Уильямс с левого фланга навесил во вратарскую, а там Тайво Авоньи ногой переправил мяч в сетку — 0:3.



"Тоттенхэм" показал обнадеживающий футбол против "Ливерпуля" и "Атлетико", но в этом матче все вернулось на круги своя. "Шпоры" сыграли ужасно, только приблизив апокалиптичный исход.



"Тоттенхэм" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче