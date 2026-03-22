Рубен Диаш не сыграет в финале Кубка Лиги

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш получил травму и не поможет своей команде в финале Кубка Лиги против "Арсенала".

Диаш появился на замену в перерыве в матче Лиги Чемпионов против "Реала" посреди недели, перед этим не сыграв ни минуты против "Вест Хэма" в прошлый уикенд.



Как сообщает The Athletic, у Диаша вновь обострились проблемы с задней поверхностью бедра, поэтому 28-летний португалец не выйдет на поле "Уэмбли" в воскресенье.



Диаш пропустил восемь матчей "Сити" в начале года из-за травмы задней поверхности бедра, вернувшись в строй в начале февраля.



Финал Кубка Лиги против "Арсенала" также пропустят партнеры Диаша по обороне в лице Йошко Гвардиола, который восстанавливается после перелома ноги, и Марка Гехи, который не был зарегистрирован на турнир в срок.