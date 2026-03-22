"Тоттенхэм" видит в Хендерсоне замену для Викарио

"Тоттенхэм" рассматривает голкипера "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона на замену Гульельмо Викарио.

На днях стало известно, что 29-летний Викарио, нынешний первый номер "Тоттенхэма", близок к переходу в "Интер" за 17 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" уже определился со своим приоритетным вариантом на замену Викарио, рассматривая на эту роль 29-летнего Хендерсона.



Хендерсон зарекомендовал себя одним из самых надежных голкиперов в Премьер-Лиге, где в этом сезоне он оформил 10 "клин-шитов" — больше только у Давида Райи, Джанлуиджи Доннаруммы и Джордана Пикфорда.



Помимо Хендерсона, на радаре у "Тоттенхэма" также находятся Ноа Атуболу из "Фрайбурга" и Джеймс Траффорд" из "Манчестер Сити".