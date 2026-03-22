Кепа сыграет за "Арсенал" в финале Кубка Лиги

Ворота "Арсенала" в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" будет защищать Кепа Аррисабалага.

В преддверии воскресного матча на "Уэмбли" главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола прямо сказал, что место на воротах займет Джеймс Траффорд, дублер Джанлуиджи Доннаруммы.



В отличие от Гвардиолы, наставник "Арсенала" Микель Артета предпочел не раскрывать свой выбор голкипера на финал Кубка Лиги.



Однако talkSPORT удалось выяснить, что Артета тоже собирается довериться голкиперу, который защищал ворота команды в предыдущих раундах соревнования.



За свою карьеру Кепа уже дважды достигал финала Кубка Лиги, оба раза — с "Челси". 31-летний испанец оба раза оказывался на проигравшей стороне, уступая в серии пенальти.



Кепа, дублер Давида Райи, также получает игровую практику в Кубке Англии, где "Арсенал" достиг 1/4 финала.