Артета: "Было сложно смириться с отсутствием трофеев"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что ему было сложно смириться с отсутствием трофеев в последние годы.

Несмотря на очевидный прогресс в последние годы, "Арсенал" по-прежнему не знает трофеев с 2019/20, дебютного сезона Артеты.



Ожидание трофея уже давно перевалило за 2,000 дней, и это мотивирует Артету на финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.



"Разумеется, здесь у нас всегда было желание выигрывать трофеи, и это бы не изменилось, будь у меня один, два, три или пять трофеев".



"Но да, с этим было сложно смириться, потому что я хочу побеждать в каждом соревновании, в котором участвую".



"Разумеется, когда ты находишься в таком положении и годами остаешься без трофеев, это усиливает потребность, но также и мотивацию, потому что ты действительно этого хочешь".



"Это то, с чем мы имеем дело. Это действительно важно для нас, мы уже достаточно давно пытаемся этого достичь, и теперь у нас есть возможность для этого".



"Но вы также должны понимать, что порой в спорте другие игроки и другие команды оказываются лучше вас, поэтом вы должны уметь взглянуть в зеркало, постараться изо всех сил и стать лучше их. К этому мы и стремимся", — цитирует Артету The Independent.