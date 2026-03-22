Артета: "Было сложно смириться с отсутствием трофеев"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что ему было сложно смириться с отсутствием трофеев в последние годы.
Несмотря на очевидный прогресс в последние годы, "Арсенал" по-прежнему не знает трофеев с 2019/20, дебютного сезона Артеты.
Ожидание трофея уже давно перевалило за 2,000 дней, и это мотивирует Артету на финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.
"Разумеется, здесь у нас всегда было желание выигрывать трофеи, и это бы не изменилось, будь у меня один, два, три или пять трофеев".
"Но да, с этим было сложно смириться, потому что я хочу побеждать в каждом соревновании, в котором участвую".
"Разумеется, когда ты находишься в таком положении и годами остаешься без трофеев, это усиливает потребность, но также и мотивацию, потому что ты действительно этого хочешь".
"Это то, с чем мы имеем дело. Это действительно важно для нас, мы уже достаточно давно пытаемся этого достичь, и теперь у нас есть возможность для этого".
"Но вы также должны понимать, что порой в спорте другие игроки и другие команды оказываются лучше вас, поэтом вы должны уметь взглянуть в зеркало, постараться изо всех сил и стать лучше их. К этому мы и стремимся", — цитирует Артету The Independent.
22.03.2026 12:00
