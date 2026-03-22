Мерсон считает, что поражение в финале Кубка Лиги может подтолкнуть Гвардиолу к уходу из "Сити"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что поражение в финале Кубка Лиги может подтолкнуть главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу к уходу из клуба.

В воскресенье "Сити" сразится на "Уэмбли" с "Арсеналом" за первый трофей этого сезона, и Мерсон рассматривает этот матч как определяющий для будущего Гвардиолы, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.



"Это большой матч для Пепа Гвардиолы. Я не знаю, определился ли он насчет своего будущего, но я думаю, этот матч может помочь ему определиться".



"Арсенал" может выиграть лигу с двузначным отрывом, "Манчестер Сити" может проиграть финал "Арсеналу", другие команды станут сильнее. Нужно уходить в правильное время, и это может быть тот самый момент для него".



"Он все равно является величайшим тренером всех времен. Но если Гвардиола выиграет лигу в этом сезоне, это будет его главное достижение в "Сити". Они не является той же командой, что четыре-пять лет назад".



"Затем ты смотришь на дистанцию в девять очков и думаешь, что гонка возобновится, если "Арсенал" раз или два сыграет вничью, но я не представляю, что "Манчестер Сити" выиграет все восемь своих оставшихся матчей", — сообщил Мерсон Sky Sports.