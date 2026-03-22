Тудор — о "Форест": "Это матч за четыре очка"

Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор признал, что в матче против "Ноттингем Форест" в воскресенье на кону будет больше, чем три очка.

"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из 12 последних матчей Премьер-Лиги, находясь в одном очке над зоной вылета.



Как раз в одном очке позади "Тоттенхэма" находится "Форест", что повышает важность предстоящего матча, однако Тудор все равно не может его назвать "кубковым финалом".



"Нет, я не верю в матчи за шесть очков. Потому что предстоит разыграть еще много очков. Конечно, это важный матч, потому что мы находимся поблизости, поэтому давайте скажем не шесть, а четыре".



"Это важный матч, особенно когда мы так близки, но он не определит, кто избежит вылета", — цитирует Тудора Evening Standard.