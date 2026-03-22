Тудор — о "Форест": "Это матч за четыре очка"

Игор Тудор Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор признал, что в матче против "Ноттингем Форест" в воскресенье на кону будет больше, чем три очка.

"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из 12 последних матчей Премьер-Лиги, находясь в одном очке над зоной вылета.

Как раз в одном очке позади "Тоттенхэма" находится "Форест", что повышает важность предстоящего матча, однако Тудор все равно не может его назвать "кубковым финалом".

"Нет, я не верю в матчи за шесть очков. Потому что предстоит разыграть еще много очков. Конечно, это важный матч, потому что мы находимся поблизости, поэтому давайте скажем не шесть, а четыре".

"Это не финал. Возможно, это матч не на три, а на четыре очка, потому что предстоит разыграть еще много очков".

"Это важный матч, особенно когда мы так близки, но он не определит, кто избежит вылета", — цитирует Тудора Evening Standard.





Метки Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Тудор

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2026 08:00

Количество просмотров Просмотров: 261

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Последние комментарии:




  1. eakz 22.03.2026 08:20 # eakz
    по мне так - расклад уже понятен.
    тоттенхэм избежит вылета
    вест хэм тоже избежит вылета
    вылетит ноттингэм

    большой урок для маринакиса от нуно эшпиринту санту

    (ответить)

Добавить комментарий


Поиск: