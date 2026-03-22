Тудор — о "Форест": "Это матч за четыре очка"
Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор признал, что в матче против "Ноттингем Форест" в воскресенье на кону будет больше, чем три очка.
"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из 12 последних матчей Премьер-Лиги, находясь в одном очке над зоной вылета.
Как раз в одном очке позади "Тоттенхэма" находится "Форест", что повышает важность предстоящего матча, однако Тудор все равно не может его назвать "кубковым финалом".
"Нет, я не верю в матчи за шесть очков. Потому что предстоит разыграть еще много очков. Конечно, это важный матч, потому что мы находимся поблизости, поэтому давайте скажем не шесть, а четыре".
"Это не финал. Возможно, это матч не на три, а на четыре очка, потому что предстоит разыграть еще много очков".
"Это важный матч, особенно когда мы так близки, но он не определит, кто избежит вылета", — цитирует Тудора Evening Standard.
22.03.2026 08:00
Последние комментарии:
по мне так - расклад уже понятен.
тоттенхэм избежит вылета
вест хэм тоже избежит вылета
вылетит ноттингэм
большой урок для маринакиса от нуно эшпиринту санту
