Слот не думает, что перерыв пойдет на пользу "Ливерпулю"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не думает, что международный перерыв пойдет на пользу его команде.

В своем заключительном матче перед паузой на игры сборных "Ливерпуль" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Брайтона".



Теперь большинство игроков "Ливерпуля" разъедутся по своим сборным, и Слот не ожидает, что там его подопечные смогут отдохнуть.



"Да, это перерыв для меня. Возможно, перерыв для вас. Но не перерыва для игроков. Возможно, я ошибаюсь, но сегодня я прочитал, что Тухель сказал 15 игрокам приехать в сборную Англии позже. Это нужно уточнить, но в основном это игроки, которые играли в Лиге Чемпионов и провели так много матчей в этом сезоне".



"К сожалению, Англия — единственная сборная, в которой у нас нет игроков, поэтому всем остальным игрокам, наверное, придется сыграть дважды. Многие наши игроки входят в топ-10 по сыгранным минутам, потому что так много раз я выпускал одних и тех же. Я вынужден это делать из-за нашей модели и из-за травм".



"У нас нет большого состава, нам всегда приходится использовать одних и тех же игроков. Но эти игроки показали характер сегодня и сражались до самого конца. Возможно, они были не такими свежими, как в среду, но они не сдавались, и это важное качество на остаток сезона", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".