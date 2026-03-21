Слот не думает, что перерыв пойдет на пользу "Ливерпулю"

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не думает, что международный перерыв пойдет на пользу его команде.

В своем заключительном матче перед паузой на игры сборных "Ливерпуль" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Брайтона".

Теперь большинство игроков "Ливерпуля" разъедутся по своим сборным, и Слот не ожидает, что там его подопечные смогут отдохнуть.

"Да, это перерыв для меня. Возможно, перерыв для вас. Но не перерыва для игроков. Возможно, я ошибаюсь, но сегодня я прочитал, что Тухель сказал 15 игрокам приехать в сборную Англии позже. Это нужно уточнить, но в основном это игроки, которые играли в Лиге Чемпионов и провели так много матчей в этом сезоне".

"К сожалению, Англия — единственная сборная, в которой у нас нет игроков, поэтому всем остальным игрокам, наверное, придется сыграть дважды. Многие наши игроки входят в топ-10 по сыгранным минутам, потому что так много раз я выпускал одних и тех же. Я вынужден это делать из-за нашей модели и из-за травм".

"У нас нет большого состава, нам всегда приходится использовать одних и тех же игроков. Но эти игроки показали характер сегодня и сражались до самого конца. Возможно, они были не такими свежими, как в среду, но они не сдавались, и это важное качество на остаток сезона", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".





Автор mihajlo   

Дата 21.03.2026 23:00

Количество просмотров Просмотров: 292

  gidro-met 21.03.2026 23:02
    Да все понятно , класс игроков уже не такой превышающий и в моменте , когда физуха сказывается - крепкие середняки могут дома победить на свежести

