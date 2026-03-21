Джеррард считает, что "Ливерпулю" не хватает сил на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард признал, что "красным" не хватает сил для успешного выступления на нескольких фронтах.

Разгромив "Галатасарай" со счетом 4:0 в Лиге Чемпионов в минувшую среду, в субботу "Ливерпуль" потерпел поражение 2:1 от "Брайтона" в Премьер-Лиге.



Относительно матча посреди недели главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поменял в стартовом составе лишь травмированных Алиссона и Мохамеда Салаха, и Джеррард считает, что это аукнулось "красным".



"Сегодня они сыграли недостаточно хорошо, но вы почти могли предчувствовать такую игру и такой результат".



"Матч посреди недели обернулся для "Ливерпуля" травмами пары ключевых игроков вроде Салаха и Алиссона, а тренер говорил о недостатке энергии. А затем ты видишь планы "Брайтона" выйти и попытаться сыграть с такой интенсивностью, такой скоростью, такой энергией".



"Мы уже несколько раз видели в этом сезоне, когда они прикладывают большие усилия и действительно хорошо играют в Лиге Чемпионов. Чтобы одержать победу или достичь результата, они тратят много эмоций, много энергии, много сил".



"Это оказывает большое влияния на них во время уикенда. У них нет глубины состава, чтобы производить много изменений, восполнять энергию и мастерство, показывая игру того же уровня, что и посреди недели".



"Сегодня "Ливерпуль" произвел пару изменений, которые были вынужденными, но в остальном тренер предпочел сохранить состав, нежели производить изменения ради восполнения энергии, и сегодня это обернулось против них. В целом "Брайтон" заслужил победу, а "Ливерпуль" упустил большую возможность", — сообщил Джеррард в эфире TNT Sports.