Слот: "Мы потеряли много очков, играя после Лиги Чемпионов"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда потеряла слишком много очков в этом сезоне Премьер-Лиги, играя после матчей в Лиге Чемпионов.

Посреди этой недели "Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, однако этот матч отнял немало сил у команды Слота.



Во время выездного поединка с "Брайтоном" в субботу "Ливерпулю" отчаянно не хватало свежести, а серьезного усиления на скамейке у Слота просто не было. И Арне признает, что это случилось далеко не впервые.



"Очевидно, мы потеряли много очков, играя после матчей в Европе. Я уже много раз пытался объяснить, почему это происходит, но сегодня мы также должны отдать должное "Брайтону". Во втором тайме они были лучшей командой на поле".



"Перед матчем я думал, что вам не нужно будет набрать 24 очка в восьми оставшихся матчах для попадания в Лигу Чемпионов. Надеюсь, я прав, потому что мы уже не сможем набрать 24 очка".



"Мы продолжали стараться. Во втором тайме мы были близки, но они были ближе к своему третьему, чем мы к своему второму голу. К сожалению, наших усилий оказалось недостаточно после такой недели".



"В "Ливерпуле" всегда есть давление, под давлением я, игроки. Это совершенно нормально. Мы достигли четвертьфиналов Кубка Англии и Лиги Чемпионов, но в лиге нам нужно убедиться, что мы квалифицируемся в Лигу Чемпионов".



"Я не люблю проигрывать, но выезду к "Брайтону" всегда было сужено стать сложным матчем, особенно когда они могу продолжать выпускать так много хороших игроков".



"Но в других матчах мы должны были набирать больше очков вроде матча против "Тоттенхэма" на прошлой неделе. Это гораздо больше, чем просто неприемлемо. Даже на выезде с "Брайтоном", клуб вроде "Ливерпуля" должен добиваться результата", — цитирует Слота The Independent.