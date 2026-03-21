"Юнайтед" пожалуется на судейство в матче с "Борнмутом"

"Манчестер Юнайтед" планирует направить официальную жалобу судейскому корпусу насчет неназначенного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

В минувшую пятницу "Юнайтед" сыграл вничью 2:2 в гостях у "Борнмута", завершая матч вдесятером после удаления Харри Магуайра, сорвавшего прорыв Эванилсона.



В этом матче "Юнайтед" заработал один пенальти, когда Алекс Хименес схватил в своей штрафной Матеуса Кунью, однако игра Адриена Трюффера против Амада Диалло осталась без реакции со стороны рефери Стютарт Аттуэлла и арбитра VAR Крейга Поусона.



Именно непоследовательность судей в этих решениях больше всего возмутила главного тренера "Юнайтед" Майкла Кэррика, и теперь "красные дьяволы" собираются пожаловаться на это главе судейского корпуса Ховарда Уэбба, сообщает The Athletic.



