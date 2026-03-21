"Брайтон" победил "Ливерпуль" благодаря дублю Уэлбека
Дубль 35-летнего Данни Уэлбека обрел "Ливерпуль" на поражение 2:1 в гостях у "Брайтона".
Как и ожидалось, травмированного Алиссона на воротах "красных" заменил Георгий Мамардашвили. Вместо Мохамеда Салаха, у которого также возникли проблемы со здоровьем, появился Коди Гакпо.
Стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с победой 0:1 над "Сандерлендом".
Матч начался с задержкой в 15 минут, а вскоре после того, как стартовый свисток раздался, возникла продолжительная пауза из-за травмы Уго Экитике, который был заменен на Кертиса Джонса.
Забрав себе мяч и нанеся три неточных удара, на 14-й минуте "Ливерпуль" вдруг пропустил. После заброса к дальней штанге Диего Гомес головой выполнил скидку вдоль ворот, а Данни Уэлбек, также головой, поразил цель с близкого расстояния — 1:0.
На 22-й минуте гости создали первый реальный момент, но Барт Вербрюгген вытащил мяч из нижнего угла ворот после удара Алексиса Макаллистера головой.
Свой второй шанс "красные" не упустили. На 30-й минуте Льюис Данк неудачно скинул мяч головой назад, чем воспользовался Милош Керкез, выскочив из-за спины защитника и перебросив снаряд через Вербрюггена — 1:1.
"Брайтон" хорошо отреагировал на пропущенный гол, но снова выйти вперед до перерыва не смог.
Начало второго тайма оказалось бессобытийным, а на 56-й минуте "чайки" взорвались голом. Янкуба Минте выполнил подачу с левого фланга, Джек Хиншелвуд скинул мяч на Уэлбека, а тот пробил ногой из центра вратарской — 2:1.
"Ливерпуль" вроде бы активизировался, но, скорее, мог пропустить еще — Мамардашвили пришлось спасать свою команду после ударов Гомеса со штрафного и Минте в упор. Также однажды вовремя встал на пути мяча Джонс.
В концовке гости просто не имели моментов сравнять счет из-за оказываемого соперником давления.
Уэлбек показал идеальную реакцию на решение Томаса Тухеля не вызывать его в сборную Англии. "Брайтон" был свежее и лучше, полностью заслужив свои три очка.
21.03.2026 17:45
