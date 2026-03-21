Ираола отреагировал на слухи насчет "Атлетика"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Атлетик" из Бильбао.

Согласно слухам, "Атлетик" определил Ираолу, своего бывшего игрока, одним из ведущих кандидатов на роль преемника для Эрнесто Вальверде, покидающего Бильбао в конце сезона.



Ираола, чей контракт истекает в конце сезона, удивлен решением Вальверде, но подчеркивает, что "Борнмут" — единственный клуб, с которым он ведет переговоры.



"Наверное, это влияет на меня как на болельщика, потому что я поддерживаю этот клуб. Разумеется, я провел там много лет в качестве игрока, и это стало сюрпризом для меня. У меня много друзей там, и в своей группе ты видишь новости и видишь, какие сообщения тебе присылают".



"Я могу сказать лишь хорошее. Эрнесто — мой главный пример для подражания в футболе. Он принял это решение, но это влияет на меня только как на болельщика, скажем так".



"Я уже много раз говорил, что нам нужно обсудить некоторые вещи внутри клуба. Эти вещи касаются не какого-либо другого клуба, а только "Борнмута". Это единственное, что мы обсуждаем", — цитирует Ираолу Daily Mirror.