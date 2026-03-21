Сунесс советует Салаху уйти из "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что нападающий Мохамед Салах должен покинуть мерсисайдский клуб грядущим летом.

Этот сезон Салах проводит заметно слабее чем предыдущие, и Сунесс считает это главной причиной нестабильной игры "Ливерпуля". По мнению Грэма 33-летнему египтянину лучше уйти, пока не стало слишком поздно.



"Должен ли Салах уйти в конце сезона? Да".



"По моему мнению, и об этом говорит мой собственный опыт, в твоей карьере может случиться одно из двух. Когда тебе около 33-34 лет, либо это будет резкое падение с обрыва, либо медленный упадок формы. Думаю, у Салаха это второе".



"Я посетил самый первый матч в сезоне, за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас". Я сидел рядом со своим младшим сыном и сказал: "Я не знаю, но с ним что-то не так". Затем я подумал, что ему нужно провести полдюжины матчей, чтобы набрать форму".



"Но он так и не прибавил. Его показатели говорят это. Его показатели резко снизились, и это является главной причиной, почему "Ливерпуль" проводит невзрачный сезон. Потому что внутри этого коллектива игроков найдутся те, кому больно, кто ощущает негатив, и они плохо реагируют на это".



"В такие моменты нужно, чтобы большие игроки проявляли себя. Думаю, болельщики "Ливерпуля", тренер и персонал в небольшом шоке от того, что эти парни не сделали этого".



"Его лучшие годы остались позади, теперь насчет этого нет сомнений. Первым узнаешь это ты сам, и это случается с каждым. Я не вижу прежней искры. Думаю, если искать главную причину спада "Ливерпуля", то это снижение его показателей".



"На протяжении шести-семи лет он тащил "Ливерпуль". Он полностью менял ход матчей, когда они складывались не так, и он забивал нелепо большое количество голов каждый сезон. Он легенда, легенда "Ливерпуля", но его лучший сезон остался позади", — сообщил Сунесс Daily Mail.