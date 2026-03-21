Сунесс советует Салаху уйти из "Ливерпуля"

Мохамед Салах Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что нападающий Мохамед Салах должен покинуть мерсисайдский клуб грядущим летом.

Этот сезон Салах проводит заметно слабее чем предыдущие, и Сунесс считает это главной причиной нестабильной игры "Ливерпуля". По мнению Грэма 33-летнему египтянину лучше уйти, пока не стало слишком поздно.

"Должен ли Салах уйти в конце сезона? Да".

"По моему мнению, и об этом говорит мой собственный опыт, в твоей карьере может случиться одно из двух. Когда тебе около 33-34 лет, либо это будет резкое падение с обрыва, либо медленный упадок формы. Думаю, у Салаха это второе".

"Я посетил самый первый матч в сезоне, за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас". Я сидел рядом со своим младшим сыном и сказал: "Я не знаю, но с ним что-то не так". Затем я подумал, что ему нужно провести полдюжины матчей, чтобы набрать форму".

"Но он так и не прибавил. Его показатели говорят это. Его показатели резко снизились, и это является главной причиной, почему "Ливерпуль" проводит невзрачный сезон. Потому что внутри этого коллектива игроков найдутся те, кому больно, кто ощущает негатив, и они плохо реагируют на это".

"В такие моменты нужно, чтобы большие игроки проявляли себя. Думаю, болельщики "Ливерпуля", тренер и персонал в небольшом шоке от того, что эти парни не сделали этого".

"Его лучшие годы остались позади, теперь насчет этого нет сомнений. Первым узнаешь это ты сам, и это случается с каждым. Я не вижу прежней искры. Думаю, если искать главную причину спада "Ливерпуля", то это снижение его показателей".

"На протяжении шести-семи лет он тащил "Ливерпуль". Он полностью менял ход матчей, когда они складывались не так, и он забивал нелепо большое количество голов каждый сезон. Он легенда, легенда "Ливерпуля", но его лучший сезон остался позади", — сообщил Сунесс Daily Mail.





21.03.2026 16:00

