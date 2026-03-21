Слот ожидает, что Исак сможет сыграть против ПСЖ

Александер Исак Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что нападающий Александер Исак будет доступен на четвертьфинал Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Исак, купленный "Ливерпулем" у "Ньюкасла" за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов, не играет с 20 декабря, когда Александер получил перелом ноги против "Тоттенхэма".

Исак до сих пор не возобновил полноценные тренировки, однако Слот надеется взять 26-летнего шведа в Париж 8 апреля, когда "Ливерпуль" сыграет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Он будет доступен. Вопрос в том, что вы подразумеваете под "доступен". Если вы хотите игрока, который ровно год назад играл против нас в финале Кубка Лиги и был слишком хорош для нас в тот день, тогда я сомневаюсь насчет этого после стольких пропущенных месяцев. Но я ожидаю, что смогу задействовать его на несколько минут".

"Я не могу точно сказать вам, какую отдачу получу, потому что он еще ни разу не тренировался с командой. Нельзя сыграть 45 или 90 минут после одной тренировки. Если мы хотим организовать для него матч, то это будет три на три, потому что у нас остаются только Федерико (Кьеза), Кертис (Джонс) и Джо (Гомес). У нас есть команда U-21, но Алекс не готов играть во время международного перерыва. Если бы он был готов, то поехал бы в сборную Швеции", — цитирует Слота The Guardian.





Автор mihajlo   

Дата 21.03.2026 15:00

  1. sausage 21.03.2026 15:36 # sausage
    Миха в своём репертуаре. Новость про одно, заголовок про другое. Как же ты заебал хайпер помойный.

