Слот ожидает, что Исак сможет сыграть против ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что нападающий Александер Исак будет доступен на четвертьфинал Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Исак, купленный "Ливерпулем" у "Ньюкасла" за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов, не играет с 20 декабря, когда Александер получил перелом ноги против "Тоттенхэма".



Исак до сих пор не возобновил полноценные тренировки, однако Слот надеется взять 26-летнего шведа в Париж 8 апреля, когда "Ливерпуль" сыграет первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Он будет доступен. Вопрос в том, что вы подразумеваете под "доступен". Если вы хотите игрока, который ровно год назад играл против нас в финале Кубка Лиги и был слишком хорош для нас в тот день, тогда я сомневаюсь насчет этого после стольких пропущенных месяцев. Но я ожидаю, что смогу задействовать его на несколько минут".



"Я не могу точно сказать вам, какую отдачу получу, потому что он еще ни разу не тренировался с командой. Нельзя сыграть 45 или 90 минут после одной тренировки. Если мы хотим организовать для него матч, то это будет три на три, потому что у нас остаются только Федерико (Кьеза), Кертис (Джонс) и Джо (Гомес). У нас есть команда U-21, но Алекс не готов играть во время международного перерыва. Если бы он был готов, то поехал бы в сборную Швеции", — цитирует Слота The Guardian.