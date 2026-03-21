Кварацхелия интересен "Арсеналу"

Хвича Кварацхелия "Арсенал" проявляет интерес к вингеру французского ПСЖ Хвиче Кварацхелии, однако трансфер выглядит маловероятным.

Сразу нескольких вингеров "Арсенала" связывают с уходом из клуба грядущим летом. Это и Габриэль Мартинелли, и Леандро Троссард, и Габриэль Жезус, и Итан Нванери.

Логично, что "Арсенал" задумывается о приглашении нового вингера, и журналист Фабрицио Романо подтвердил Givemesport, что внимание "канониров" привлек Кварацхелия, который отметился тремя голами и одной результативной передачей в двух матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

Однако Романо сразу же называет переход Кварацхелии в "Арсенал" грядущим летом "крайне маловероятным". ПСЖ лишь в январе 2025 приобрел Хвичу у "Наполи" и в данный момент не помышляет о расставании.

Кроме того, сам Кварацхелия счастлив в Париже, но Премьер-Лига определенно может стать направлением для 25-летнего игрока сборной Грузии в будущем.





Дата 21.03.2026 14:00

  1. sausage 21.03.2026 14:49 # sausage
    Этот трансфер не маловероятен, а вообще из разряда бреда. Нахуя такие новости нужны вообще?

  2. celebrate 21.03.2026 14:08 # celebrate
    У ггшек яиц не хватит его купить.

    (ответить)

