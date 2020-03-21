Фанаты "Челси" и "Страсбура" проведут совместную акцию протеста
Фанаты "Челси" и французского "Страсбура" планируют провести совместную акцию протеста против владельцев своих клубов.
Как известно, "Челси" и "Страсбур" имеют общих владельцев в лице компании BlueCo, чья манера управления своими активами вызывает большие нарекания.
Фанаты "Страсбура" недовольны, что их клуб используется в качестве "сателлита" для "Челси". "Синие" могут забирать лучших игроков французской команды и ссылать туда ненужных.
Кроме того, как раз из "Страсбура" прибыл в "Челси" в январе главный тренер Лиам Росеньор.
Поэтому перед домашним матчем "Челси" против "Манчестер Юнайтед" 18 апреля французские фанаты прилетят в Лондон, чтобы поучаствовать в совместной акции протеста против BlueCo, сообщает The Athletic.
21.03.2026 13:00
"18 апреля французские фанаты прилетят в Лондон, чтобы поучаствовать в совместной акции протеста против BlueCo"
Рентбои всех стран, соединяйтесь!
