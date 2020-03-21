Фанаты "Челси" и "Страсбура" проведут совместную акцию протеста

Фанаты Страсбура Фанаты "Челси" и французского "Страсбура" планируют провести совместную акцию протеста против владельцев своих клубов.

Как известно, "Челси" и "Страсбур" имеют общих владельцев в лице компании BlueCo, чья манера управления своими активами вызывает большие нарекания.

Фанаты "Страсбура" недовольны, что их клуб используется в качестве "сателлита" для "Челси". "Синие" могут забирать лучших игроков французской команды и ссылать туда ненужных.

Кроме того, как раз из "Страсбура" прибыл в "Челси" в январе главный тренер Лиам Росеньор.

Поэтому перед домашним матчем "Челси" против "Манчестер Юнайтед" 18 апреля французские фанаты прилетят в Лондон, чтобы поучаствовать в совместной акции протеста против BlueCo, сообщает The Athletic.





Автор mihajlo   

Дата 21.03.2026 13:00

  1. rent-lion 21.03.2026 13:14 # rent-lion
    "18 апреля французские фанаты прилетят в Лондон, чтобы поучаствовать в совместной акции протеста против BlueCo"

    Рентбои всех стран, соединяйтесь!

