Фанаты "Челси" и "Страсбура" проведут совместную акцию протеста

Фанаты "Челси" и французского "Страсбура" планируют провести совместную акцию протеста против владельцев своих клубов.

Как известно, "Челси" и "Страсбур" имеют общих владельцев в лице компании BlueCo, чья манера управления своими активами вызывает большие нарекания.



Фанаты "Страсбура" недовольны, что их клуб используется в качестве "сателлита" для "Челси". "Синие" могут забирать лучших игроков французской команды и ссылать туда ненужных.



Кроме того, как раз из "Страсбура" прибыл в "Челси" в январе главный тренер Лиам Росеньор.



Поэтому перед домашним матчем "Челси" против "Манчестер Юнайтед" 18 апреля французские фанаты прилетят в Лондон, чтобы поучаствовать в совместной акции протеста против BlueCo, сообщает The Athletic.