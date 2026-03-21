"Ювентус" заинтересован в Бернарду Силве

Итальянский "Ювентус" проявляет предметный интерес к капитану "Манчестер Сити" Бернарду Силве.

Контракт Силвы с "Сити" истекает в конце сезона, и Бернарду уже имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Статус свободного агента означает, что Силва не будет испытывать недостатка в предложениях. Заполучить Бернарду хотят клубы из Европы из Саудовской Аравии.



Вопреки появившимся в итальянской прессе слухам, "Ювентус" пока не выдвигал свое предложение Силве, однако клуб из Турина очень хочет видеть 31-летнего португальца у себя.



По информации talkSPORT, среди прочих претендентов на Силву значатся "Бенфика", родной клуб Бернарду, и "Аль-Иттихад".