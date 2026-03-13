"Юнайтед" заинтересован в Тонали

Сандро Тонали "Манчестер Юнайтед" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Ньюкасла" Сандро Тонали.

С высокой вероятностью "Ньюкасл" не попадет в еврокубки на следующий сезон, что сделает "сорок" уязвимыми к предложениям по своим лучшим игрокам вроде Тонали.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на свои источники в Манчестере, этой ситуацией готов воспользоваться "Юнайтед", который собирается обзавестись сразу двумя новыми полузащитниками грядущим летом.

Особенно "Юнайтед" интересуют полузащитники с опытом выступлений в Премьер-Лиге, поэтому Тонали был добавлен в шорт-лист, где также значатся Эллиот Андерсон, Адам Уортон, Алекс Скотт и Карлос Балеба.

"Юнайтед" значительно повысит свои шансы заполучить 25-летнего итальянца и других игроков из указанного списка, если квалифицируется в Лигу Чемпионов.





Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2026 10:00

Количество просмотров Просмотров: 633


Поиск: