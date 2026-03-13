"Юнайтед" заинтересован в Тонали

"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Ньюкасла" Сандро Тонали.

С высокой вероятностью "Ньюкасл" не попадет в еврокубки на следующий сезон, что сделает "сорок" уязвимыми к предложениям по своим лучшим игрокам вроде Тонали.



Как сообщает The Sun, ссылаясь на свои источники в Манчестере, этой ситуацией готов воспользоваться "Юнайтед", который собирается обзавестись сразу двумя новыми полузащитниками грядущим летом.



Особенно "Юнайтед" интересуют полузащитники с опытом выступлений в Премьер-Лиге, поэтому Тонали был добавлен в шорт-лист, где также значатся Эллиот Андерсон, Адам Уортон, Алекс Скотт и Карлос Балеба.



"Юнайтед" значительно повысит свои шансы заполучить 25-летнего итальянца и других игроков из указанного списка, если квалифицируется в Лигу Чемпионов.