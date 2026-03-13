Несмотря на провальный старт английских клубов в плей-офф еврокубков, Премьер-Лига по-прежнему должна получить пятую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Из девяти клубов, которыми Англия все еще представлена в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций, свой первый матч 1/8 финала смогла выиграть только "Астон Вилла", одолев на выезде "Лилль" со счетом 0:1.



При этом "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Челси" потерпели по поражению с разницей в три гола, а значит с высокой вероятностью они завершат выступление на европейской арене на следующей неделе.



К счастью для Премьер-Лиги, созданный на общем этапе еврокубков задел по-прежнему велик — Англия уверенно лидирует в таблице коэффициентов УЕФА.



Две лучшие страны из этой таблицы получат по дополнительной путевке в Лигу Чемпионов, и сейчас ими являются Англия и Италия. Наибольшую угрозу для двух лидеров представляет Германия, от которой осталось четыре команды, но которая тоже буксует.



Локомотивом Германии является "Бавария", которая на этой неделе разгромила "Аталанту" со счетом 1:6 и практически гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, но три другие немецкие команды победить не смогли.



Если не случится сюрпризов, то Англия сможет удержаться в топ-2, утверждает BBC. Например, в прошлом сезоне дополнительная путевка в Лигу Чемпионов для Премьер-Лиги была подтверждена 8 апреля.



