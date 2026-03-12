Рэднапп: "Леви сказал, что вернул бы меня в "Тоттенхэм"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что вернулся бы в лондонский клуб, если бы Даниэль Леви все еще был президентом.

В данный момент боссы "Тоттенхэма" решают, будут ли снова менять тренера, потому что Игор Тудор, пришедший на место уволенного Томаса Франка, проиграл все четыре своих матча.



79-летний Рэднапп уже говорил, что открыт к возвращению в "Тоттенхэм", и Харри даже успел обзавестись поддержкой Леви, который более не является президентом клуба, но остается его совладельцем.



"Забавно, но на прошлой неделе я получил звонок от Даниэля. Кажется, я разговаривал с ним однажды за все время после своего ухода, и вот я сижу в машине на прошлой неделе, у меня звонит телефон, и это Даниэль Леви".



"И он сказал мне: "Если бы я бы там сейчас, я бы вернул тебя на остаток сезона, Харри, и это не просто слова". Так что это было бы интересно", — сообщил Рэднапп talkSPORT.