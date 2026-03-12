УЕФА начал разбирательство в отношении Нету за толчок болбоя
УЕФА начал дисциплинарное разбирательство в отношении вингера "Челси" Педру Нету после матча Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.
В концовке проигранного "Челси" матча 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Парк де Пренс" накануне (5:2) Нету толкнул болбоя, и тот упал на землю.
Как затем признался Нету, он "раз 35" извинился перед болбоем и даже подарил тому свою футболку. Однако УЕФА отказался считать этот инцидент исчерпанным.
Как сообщает Evening Standard, избежавший красной карточки Нету подозревается УЕФА в "неспортивным поведении", что может грозить 26-летнему игроку сборной Португалии одноматчевой дисквалификацией.
Нету может отделаться штрафом или предупреждением, но в данный момент неясно, успеет ли УЕФА вынести свой вердикт до ответного матча между "Челси" и ПСЖ в следующий вторник.
12.03.2026 19:00
Болбой любыми способами не отдавал мяч, получил майку и извинения Нету, хотя сам виноват. Нету не бил его ногами как Хазард в своё время, Нету все правильно сделал.
Нельзя так делать .Надо уважать соперников это касается и подаванов
Правильно, нужно наказать болбоя.
